Военно-морские учения России, Ирана и Китая стартовали в порту Чехбехар

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Российскую сторону представляют корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга» Тихоокеанского флота.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В иранском порту Чехбехар начались совместные военно-морские учения России, Ирана и Китая. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Учения получили название «Морской пояс безопасности — 2025». Сторону России на них представят корабли «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также танкер «Печенга».

Экипажи судов воспроизведут ситуации с освобождением захваченных пиратами кораблей, отработают задачи по поиску и спасению на воде, примут участие в стрельбах по различным целям.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тихоокеанский флот РФ показал боевую готовность в ходе учений в Индийском океане. Корветы отработали отражение воздушной атаки и ведение морского боя.

Для разведки и поиска целей в небо поднимали вертолет Ка-27М. Корабли использовали автоматические пушки и артиллерийские установки, а также применяли систему постановки пассивных помех для ухода от ответного ракетного удара условного противника.

Ранее наши суда приняли участие в международных военно-морских учениях «Комодо-2025» вблизи индонезийского острова Бали.

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