День окончания Ленинградской битвы могут объявить Днем воинской славы

Эфирная новость 28 0

Президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость увековечить подвиг защитников Ленинграда.

Фото, видео: Коновалов Георгий/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дата окончания одного из самых кровопролитных и продолжительных сражений времен Великой Отечественной войны, Ленинградской битвы, может стать Днем воинской славы.

Внести 9 августа в памятный календарь предложил глава государства Владимир Путин.

Президент уже отправил законопроект на рассмотрение в Госдуму.

Он подчеркнул, что такое решение необходимо, чтобы увековечить подвиг защитников, которые ценой собственных жизней отстояли город в результате ожесточенных боев.

+8° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
88.39
-0.75 95.44
-1.42
Какая ты героиня корейских дорам по знаку зодиака

Последние новости

17:49
В Псковской области найдена сумка с телом новорожденной девочки
17:38
Овечкин сообщил о планах вернуться в «Динамо»
17:26
«Никогда не буду просить деньги» — Лариса Долина снова стала жертвой мошенников
17:14
Минтранс может приравнять пользователей электросамокатов к водителям авто
17:03
Эксперт оценил опасность инцидента, произошедшего на АЭС «Олкилуото» в Финляндии
16:49
День окончания Ленинградской битвы могут объявить Днем воинской славы

Сейчас читают

Ученик нижегородской школы напал с ножом на одноклассников
Пополнение в семье: что за красавец поселился в квартире Татьяны Булановой
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской