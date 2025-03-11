АFР: боевики взяли в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане
Журналистам об этом сообщили чиновники государства в Южной Азии.
Фото: www.globallookpress.com/Firdous Parray
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Боевики взяли в заложники 450 пассажиров поезда в Пакистане. Об этом сообщает французское издание AFP. Об инциденте журналистам сообщили чиновники государства в Южной Азии.
Вся информация в данный момент уточняется и проверяется. По предварительным данным, ранен машинист поезда.
Захват заложников признали в Армии освобождения Белуджистана (признана террористической в ряде стран — США, Китае, Евросоюзе и Пакистане), организация взяла на себя ответственность за происшествие.
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