Трагедия в Тыве: двухлетняя девочка уронила на себя кастрюлю с супом

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 44 0

В Тыве двухлетняя девочка уронила на себя кастрюлю с кипятком и погибла

В Туве двухлетний ребенок погиб после несчастного случая с кипятком

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Врачи пытались спасти малышку, но было уже поздно.

После несчастного случая с кипятком в Республике Тыва погибла двухлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления (СУ) Следственного комитета (СК) России по региону.

В ведомстве рассказали, что трагедия случилась в одном из частных домов на улице Дачная в Кызыле 7 марта. В этот день дети двух и трех лет находились под присмотром бабушки. Когда пенсионерка вышла из дома, они пришли на кухню и опрокинули на себя электроплиту, на которой стояла кастрюля с супом.

«Двухлетняя девочка, госпитализированная в медицинское учреждение с термическими ожогами площадью 38-40%, скончалась», — сообщили в ведомстве.

Пострадал и второй ребенок — ему успели вовремя оказать медицинскую помощь. В настоящий момент его здоровью ничего не угрожает. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четырехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа жилого дома на северо-западе Москвы. Мальчик, оставшись ненадолго без присмотра взрослых, подошел к окну, облокотился на москитную сетку и выпал наружу. Инцидент произошел на улице Циолковского.

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