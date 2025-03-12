Петербургского школьника госпитализировали с отравлением «Кротом»

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 18 0

Отец мальчика рассказал о его состоянии.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге школьник выпил средство для прочистки труб «Крот», после чего был госпитализирован с ожогом пищевода. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Ребенок решил провести эксперимент вместе с одноклассниками, сделав глоток из бутылки. Затем он почувствовал сильную боль и жжение. Пятиклассника госпитализировали с химическим ожогом пищевода. Ранее сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Однако в разговоре с 5-tv.ru отец мальчика Борис Раковский опроверг данную информацию.

«С ним все в порядке. Не было никакого тяжелого состояния», — рассказал он.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Прежде в Приморье шестилетняя девочка выпила разбавленную водой уксусную эссенцию и попала в больницу. Вместе с родителями она была в гостях в селе Богуславка. Оставшись без присмотра, выпила едкую смесь, которую хозяева дома используют для уборки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ученик нижегородской школы напал с ножом на своих одноклассников.

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