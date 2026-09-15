«Акации» дали залп: укрепления ВСУ уничтожены. Лучшее видео из зоны СВО

Российские артиллеристы поразили несколько укрепленных точек противника в Зеленой Диброве и на подступах к населенному пункту.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Удары «Акаций» уничтожили укрепления ВСУ в Запорожской области
Российские артиллеристы поразили укрепленные позиции украинских подразделений в Зеленой Диброве и рядом с населенным пунктом.
Расчеты самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» группировки войск «Восток» уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ в Зеленой Диброве и лесополосах на ее окраинах в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении.
Укрепленные позиции обнаружили операторы беспилотников во время воздушной разведки. Они обследовали территорию населенного пункта и прилегающие лесополосы, определили расположение целей и передали их координаты артиллеристам.
После получения данных экипажи «Акаций» открыли огонь. Операторы дронов следили за попаданиями с воздуха и корректировали действия артиллерии.
Удары наносили по позициям внутри Зеленой Дибровы и на подступах к населенному пункту. В результате были уничтожены несколько опорных пунктов, которые украинские подразделения использовали для удержания позиций в населенном пункте и прилегающих лесополосах.
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