Поддельный «Оземпик»: в Москве из аптеки изъяли партию контрафактного лекарства

Эфирная новость 30 0

В Москве из аптеки изъяли партию контрафактного лекарства

Фото, видео: Zuma\TASS/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В отношении владельцев фармацевтического пункта возбуждено уголовное дело.

Партию контрафактного «Оземпика» — препарата, который используют для похудения, и других некачественных и незарегистрированных на территории России лекарственных средств изъяли в одной их московских аптек.

По версии следствия, владельцы фармацевтического учреждения тайно ввозили медикаменты на территорию нашей страны и торговали ими мимо кассы.

Стоимость лекарств немаленькая — от 18 тысяч до 105 тысячи рублей. Факт реализации подтвердила контрольная закупка. Это эксклюзивные кадры «Известий».

«Я вам еще раз говорю, положите телефон. Я должна руководству позвонить. Заберите у нее телефон. Покажем документы — все снимите на видео», — возмущались работники аптеки.

После короткого диалога аптека была закрыта. Кроме лекарств у подозреваемых изъяли телефоны и деньги — около 17 миллионов рублей.

«Оземпик», который предназначен для лечения сахарного диабета, но используется для похудения, привел к смерти более 80 человек в Британии. В России на это лекарство нет лицензии, а значит продавать его незаконно.

+7° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
86.62
0.05 93.97
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

0:41
Опубликованы кадры прибытия Путина в Курскую область
0:17
Дочь Успенской увлеклась пилоном
23:59
Поддельный «Оземпик»: в Москве из аптеки изъяли партию контрафактного лекарства
23:39
Путин назвал террористами взятых в плен в Курской области боевиков ВСУ
23:20
Герасимов сообщил Путину об окружении и изоляции ВСУ в Курской области
23:15
В Белом доме сообщили о телефонных переговорах Уолтца с коллегой из России

Сейчас читают

«Виктория и День Победы»: российскую чемпионку подло наказали за поздравление с 9 Мая
Жители села Казачья Локня рассказали об издевательствах боевиков ВСУ
Пушистый нелегал: моряки FESCO спасли кота из запертого контейнера на шедшем из Стамбула судне
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской