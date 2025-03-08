Александр Буйнов связался с сыном сбитой им женщины: «Он меня еще успокаивал»

По словам артиста, именно он больше всех переживал о случившемся в Подмосковье ДТП.

Народный артист РФ Александр Буйнов рассказал о разговоре с семьей пострадавшей из-за него женщины. Как известно, 26 февраля в Подмосковье певец на своем внедорожнике Lexus сбил 61-летнюю пенсионерку, работающую воспитателем в детском саду, Аллу Смирнову. Она переходила дорогу по «зебре», но осталась незамеченной звездным водителем. После инцидента Алла Николаевна и ее родственники говорили, что Буйнов даже не подошел к ней после аварии, а переживал только за свою машину.

Женщина была госпитализирована с разрывом связок ноги, гематомами и ушибами. Находясь в больнице, она жаловалась журналистам на головную боль и тошноту, подозревала сотрясение мозга, но оно не подтвердилось. Несмотря на первую реакцию Смирновой и ее семьи, Буйнов уверен, что происшествие будет урегулировано мирно в ближайшее время. Исполнитель и сам планирует навестить пострадавшую. Об этом он сказал журналистам MSK1.RU на премии «Виктория» в Москве.

«История закончилась практически, слава богу. Созвонился с сыном пострадавшей, он оказался адекватным человеком. Меня немножко настораживало, как общаться, а получилось так, что он сказал: „Не волнуйтесь вы так, не переживайте“. То есть он меня еще успокаивал. Спасибо тебе огромное, Алексей, за понимание этой ситуации. Я переживал чуть ли не больше всех», — поделился Буйнов.

По словам артиста, сейчас Смирнова чувствует себя хорошо. Музыкант собирается отправиться на встречу с пострадавшей вместе с ее сыном. Стоит отметить, хоть Александр Николаевич и не решился подойти к сбитой им женщине и держался в стороне, вскоре после ДТП он принес ей публичные извинения и пообещал посодействовать ее скорейшему выздоровлению. Он подчеркнул, что пенсионерка не лежала на пешеходном переходе в одиночестве, неравнодушные прохожие вызвали скорую помощь и были рядом до приезда врачей.

Ранее 5-tv.ru выяснял, какое наказание грозит Буйнову за аварию.