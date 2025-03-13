В Дагестане погибли десятки редких оленей

Десятки краснокнижных оленей погибли в Дагестане. Растерзанные туши обнаружили на территории Алмакского заповедника — единственного на Северном Кавказе, где сохраняют уникальную популяцию пятнистых оленей. По данным властей, причиной их гибели стали хищники. Но почему сразу столько особей? И только ли законы природы лишили жизни редких животных? Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов с подробностями.

Остались рога да копыта. В этом дагестанском лесу каждый день находят останки пятнистых пантовых оленей. Это не просто редкие животные, они под охраной государства — занесены в Красную книгу.

Очевидно, что этих особей загрызли хищники. Местные жители теперь встречают перепуганных животных в лесу и рядом с селами. Более 500 оленей сбежали из питомника.

В заповеднике обнаружены туши 37 пятнистых оленей. Все они стали жертвами хищников. Специалисты уверены, точное количество погибших станет известно только после схода снега.

Полуметровые сугробы для этой местности редкость. Олени остались без корма. В поисках еды Голодные животные нашли место, где снег повалил забор. Отсюда и ринулись на свободу.

Алмакский заповедник — единственное на Северном Кавказе хозяйство, где содержат и развивают популяцию пантовых оленей. До побега их здесь было полторы тысячи.

Эти олени прирученные, их 20, они подпускают к себе и даже сами подходят к человеку. Все остальные — дикие, они боятся людей.

Пугливые животные в лесу становятся легкой добычей для голодных хищников.

В кадре — отчетливый волчий след. Их здесь сотни. Шансы оленей выжить в дикой природе, увы, минимальны. Эти животные, привыкшие к безопасности, сейчас словно ягнята в лесу. Волки, шакалы и другие хищники уже начали на них охоту.

Но это не единственная беда. Охоту на парнокопытных похоже открыли и браконьеры. И судя по этим кадрам, уже успели нескольких подстрелить. Вот, следы крови, ни костей, ни шкуры поблизости нет.

«Вечерами наши браконьеры тоже отстреливали, слышали мы, периметр — 19 километров, невозможно уследить, кругом же леса», — объяснила Зинат Лугуева, сотрудница оленеводческой фермы.

Охотников в районе предупредили, что за убийство оленя грозит уголовная ответственность.

«Ни один человек сюда не вышел на охоту, охота была временно остановлена», — отметил председатель Казбековского межрайонного общества охотников и рыболовов Дада Эмеев.

Сейчас оленеводы особым образом раскидывают сено — это приманка для сбежавших животных. Ворота питомника оставляют открытыми и ждут возвращения беглецов. Так удалось заманить обратно уже более 200 оленей.

«Когда они знают, что где-то корм есть, они туда подтягиваются. У них есть своя система подачи сигнала... и они друг за другом идут», — пояснил руководитель оленеводческой фермы Насирулин Саидов

А еще в небе над лесом теперь кружат дроны. Оленей ищут даже с воздуха. Привлекли местных жителей и волонтеров. Животных часто видят в лесу, но поймать не могут. Если в ближайшие дни краснокнижные не вернутся, оленеводы планируют использовать ружья со снотворным, иначе их не спасти.