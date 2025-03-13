АР: Украина исчерпала запасы ракет ATACMS
Вашингтон возобновил военную помощь киевскому режиму.
Фото, видео: AP/TASS/ТАСС; 5-tv.ru
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Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS. Об остром дефиците оружия в Вооруженных силах Украины (ВСУ) пишет агентство Associated Press со ссылкой на украинских чиновников.
Издание напомнило, что предыдущая американская администрация передала Киеву менее 40 снарядов еще в прошлом году. Но новых поставок не предвидится — даже несмотря на возобновление Вашингтоном военной помощи.
Агентство подчеркнуло, что Белый дом полностью восстановил обмен разведывательными данными и поставки вооружения ВСУ, которое направляется из Польши.
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