«С целью успокоения»: мать до смерти накачала наркотиками двухлетнего сына

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 43 0

Мать до смерти накачала наркотиками двухлетнего сына в Челябинской области

Мать до смерти накачала двухлетнего сына наркотиками, чтобы он не кричал

Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

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Известно, что у обвиняемой еще трое маленьких детей.

В городе Миасс 31-летняя мать до смерти накачала двухлетнего сына наркотическими средствами, чтобы он не кричал. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета Челябинской области.

«Обвиняемая с целью успокоения своего малолетнего ребенка, избавления себя от его периодических криков неоднократно умышленно вводила наркотические средства с помощью шприца в организм сына», — рассказали в ведомстве.

В результате малыш скончался от отравления наркотической смесью. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Женщину уже допросили следователи и заключили под стражу. В настоящий момент проводятся следственные действия, а также устанавливаются все обстоятельства случившегося.

подписьДом, в котором проживает семья. фото: Telegram/Челябинский Следком/su_skr74

Известно, что у обвиняемой есть еще трое маленьких детей. Следователи проводят проверку, в каких условиях они проживают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Псковской области местная жительница обнаружила сумку, в которой находилось тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти. Сумку нашли в лесном массиве за автобусной остановкой на дороге Опочка-Дубровка, недалеко от деревни Рудня.

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