«Я ее не контролирую»: Бородина рассказала про отношения со старшей дочерью

|
Анна Криушина
Анна Криушина 32 0

Бородина призналась, что не контролирует свою старшую дочь

Ксения Бородина о старшей дочери: «я ее не контролирую.»

Фото: Щербак Александр/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая Ксения Бородина рассказала про свои отношения со старшей дочерью.

Телеведущая и блогер Ксения Бородина перестала контролировать свою старшую дочь Марусю. В своем Telegram-канале звезда поделилась, что доверяет подростку и не вмешивается в ее личную жизнь.

«У Маруси сейчас такой возраст, когда, в принципе, у детей меняется гормональный фон, перепады настроения и т. д. И самое главное в этот период — не напугать ребенка. Нужно относиться с пониманием к тому, что происходит и вспоминать себя в этом возрасте. Я знаю, что у нее огромное количество друзей, есть свои чаты с девчонками. Но она уже спокойно самостоятельно выезжает в центр города гулять с подружками…» — рассказала Бородина.

Телеведущая отметила, что Маруся достаточно умна для своего возраста и умеет расставлять приоритеты, поэтому она спокойна за дочь. Бородина мечтает, чтобы девушка поступила в МГИМО и стала дипломатом, но готова поддержать любой ее выбор.

Старшая дочь Бородиной родилась в браке с предпринимателем Юрием Будаговым. Звезда ранее признавалась, что бывший муж не помогал ей финансово и перестал видеться с Марусей. Однако Бородина не предъявляет претензий экс-супругу, считая, что он сам пожалеет об этом в будущем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жених Бородиной приревновал ее к официанту.

+9° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
86.62
0.05 94.26
0.29
Уроки Кровавой Луны: чем коварно лунное затмение 14 марта 2025

Последние новости

4:40
Дональд Трамп допустил наступление шатдауна в США в скором времени
4:20
«Может быть противопоказано»: врач-стоматолог об отбеливании зубов в домашних условиях
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 марта
3:43
В столице открылась Московская неделя моды
3:25
«Я ее не контролирую»: Бородина рассказала про отношения со старшей дочерью
3:05
Мы — за, но есть нюансы: главные итоги пресс-конференции Путина и Лукашенко

Сейчас читают

Путин: Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток
Себе во благо: как тревожное мышление сделать преимуществом
Устроила дома наркопритон: новые подробности убийства ребенка в Миассе
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской