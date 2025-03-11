«Французский ловелас получил отказ»: жених Бородиной приревновал ее к официанту

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Анна Криушина
Анна Криушина 33 0

Сердюков осудил официанта, подавшего Ксении Бородиной бокал зубами

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Telegram/Николай Сердюков/serdiukov_kolya; 5-tv.ru

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Ксения Бородина отпраздновала день рождения в Куршевеле, однако вечер не обошелся без скандала.

Выходка французского официанта, который предложил выпить игристого отмечающей день рождения телеведущей Ксении Бородиной, возмутила ее жениха Николая Сердюкова. Бокал с напитком мужчина держал зубами за ножку. Свои эмоции Сердюков скрывать не стал, опубликовав видео в соцсетях.

«Один французский самоуверенный молодой человек решил завоевать внимание и очарование моей Ксюши необычной подачей шампанского. Это было достаточно провокационное выступление, выходящее за рамки достойного поведения с девушкой в сопровождении ее мужчины. Но я был уверен в своей девочке на 100% — французский ловелас получил тактичный отказ», — написал Сердюков в своем Telegram-канале.

Бородина отметила свой 42-й день рождения в роскошной обстановке на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах. Несмотря на неприятный момент, праздник удался. Николай отметил, что гордится Ксенией за ее решительность и чувство юмора.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Бородина спровоцировала слухи о беременности. Сама звезда пока не комментирует информацию, но ее подписчики уверены, что прибавление в семье — это лишь вопрос времени.

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