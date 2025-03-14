«Реальность оказалась сложнее»: экс-супруг Бузовой Тарасов снова потерял работу

После развода с певицей спортсмен терпит одну неудачу за другой.

Спортсмен и предприниматель Дмитрий Тарасов принял решение распустить свою футбольную команду из-за нехватки денежных средств. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

«Я думал, что медиафутбол — это же про творчество и драйв, тут должно быть проще, чем в большом спорте. Но реальность оказалась сложнее… Хорошая история получилась, спасибо, что ходили на матчи и болели за нас. Это был лучший коллектив в медиафутболе, и все это знали», — поделился своими чувствами Дмитрий.

Известно, что спортсмен основал футбольную команду вместе с рэпером T-killah. Однако их проект просуществовал всего два года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Костенко забрала детей и уехала на Мальдивы без Тарасова. Отсутствие Тарасова на отдыхе с семьей было связано с вечеринкой, которую хотел посетить футболист. В день отъезда модели Дмитрий Тарасов был замечен на мероприятии в Казани.