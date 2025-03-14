«Реальность оказалась сложнее»: экс-супруг Бузовой Тарасов снова потерял работу

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина 32 0

Дмитрий Тарасов распустил футбольную команду

«Реальность оказалась сложнее»: экс-супруг Бузовой Тарасов снова потерял работу

Фото: www.globallookpress.com/FC Lokomotiv

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После развода с певицей спортсмен терпит одну неудачу за другой.

Спортсмен и предприниматель Дмитрий Тарасов принял решение распустить свою футбольную команду из-за нехватки денежных средств. Об этом сообщило издание 7Дней.ru.

«Я думал, что медиафутбол — это же про творчество и драйв, тут должно быть проще, чем в большом спорте. Но реальность оказалась сложнее… Хорошая история получилась, спасибо, что ходили на матчи и болели за нас. Это был лучший коллектив в медиафутболе, и все это знали», — поделился своими чувствами Дмитрий.

Известно, что спортсмен основал футбольную команду вместе с рэпером T-killah. Однако их проект просуществовал всего два года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Костенко забрала детей и уехала на Мальдивы без Тарасова. Отсутствие Тарасова на отдыхе с семьей было связано с вечеринкой, которую хотел посетить футболист. В день отъезда модели Дмитрий Тарасов был замечен на мероприятии в Казани.

+9° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
86.62
0.05 94.26
0.29
Уроки Кровавой Луны: чем коварно лунное затмение 14 марта 2025

Последние новости

1:32
До полного освобождения Курской области осталось взять под контроль 6 сел
1:05
«Реальность оказалась сложнее»: экс-супруг Бузовой Тарасов снова потерял работу
0:45
«Все возможно»: Нюша рассказала о возобновлении отношений с Егором Кридом
0:26
Ушаков раскрыл подробности переговоров России с представителями США
0:06
МВД предупредило о рассылке в Telegram мошенниками сообщений о смерти знакомых
23:50
Екатерина Волкова спровоцировала слухи о разводе: «Новый этап и полная неизвестность»

Сейчас читают

Путин: Россия выступает за перемирие с Украиной на 30 суток
Себе во благо: как тревожное мышление сделать преимуществом
Уроки Кровавой Луны: чем коварно лунное затмение 14 марта 2025
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской