Трамп: согласие РФ на прекращение огня позволит завершить конфликт на Украине

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 13 0

Американский лидер выразил надежду на то, что скоро все закончится.

Трамп назвал согласие России на прекращение огня ключевым фактором мира на Украине

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Президент США Дональд Трамп заявил, если РФ даст свое согласие на прекращение огня на Украине, то это обязательно приведет к полному завершению конфликта. Об этом американский лидер заявил в разговоре с журналистами в Белом доме.

Среди прочих заявлений Дональда Трампа также прозвучала уверенность в том, что Россия никогда не нападет на США и их союзников, а подобные заявления европейских лидеров ничем не обоснованы.

Президент РФ Владимир Путин объявил 13 марта о готовности заключить 30-дневное прекращение огня с Украиной, но при условии, что это приведет к долгосрочному миру. Он также отметил, что для этого необходимо учесть все нюансы. Один из них заключается в том, кто и как будет контролировать достигнутое сторонами соглашение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе заявили о колоссальном переломе в мировой обстановке после визита Владимира Путина в Курскую область.

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