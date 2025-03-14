В Калужской области уничтожили украинский беспилотник

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 19 0

Губернатор Калужской области сообщил об уничтожении БПЛА на окраине Обнинска

Губернатор Калужской области сообщил об уничтожении БПЛА на окраине Обнинска

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

На место прибыла оперативная группа.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник боевиков ВСУ на окраине Обнинска в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«На окраине Обнинска силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал он.

Шапша отметил, что по предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет. На место прибыла оперативная группа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что утром 14 марта силы ПВО отразили атаку четырх беспилотников, которые летеле к Москве. По словам столичного мэра Сергея Собянина, на месте падения обломков дронов работают специалисты. 

В ночь на четверг силы ПВО перехватили 77 дронов ВСУ над территорией РФ. Всего было атаковано шесть регионов России. Больше всего дронов было направлено на Брянскую область — 30. Еще 25 аппаратов сбили над Калужской областью. По шесть БПЛА перехватили в Курской и Воронежской областях. Пять беспилотников сбили над Ростовской и столько же беспилотников уничтожили над Белгородской областью.

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Атака беспилотников на регионы России
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