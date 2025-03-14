В Калужской области уничтожили украинский беспилотник
Губернатор Калужской области сообщил об уничтожении БПЛА на окраине Обнинска
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На место прибыла оперативная группа.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник боевиков ВСУ на окраине Обнинска в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«На окраине Обнинска силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал он.
Шапша отметил, что по предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет. На место прибыла оперативная группа.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что утром 14 марта силы ПВО отразили атаку четырх беспилотников, которые летеле к Москве. По словам столичного мэра Сергея Собянина, на месте падения обломков дронов работают специалисты.
В ночь на четверг силы ПВО перехватили 77 дронов ВСУ над территорией РФ. Всего было атаковано шесть регионов России. Больше всего дронов было направлено на Брянскую область — 30. Еще 25 аппаратов сбили над Калужской областью. По шесть БПЛА перехватили в Курской и Воронежской областях. Пять беспилотников сбили над Ростовской и столько же беспилотников уничтожили над Белгородской областью.
- 14 мар
- На нефтебазе в Туапсе после атаки ВСУ загорелся резервуар с бензином
- 13 мар
- Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
- 13 мар
- За ночь силы ПВО России уничтожили 77 беспилотников боевиков ВСУ
- 12 мар
- Юрист назвал порядок получения компенсации при повреждении имущества в результате атаки БПЛА
- 12 мар
- Песков указал на неспособность ОБСЕ выполнять прежние функции
- 12 мар
- Экс-полицейский сбил украинский дрон из ружья во время массовой атаки на Подмосковье
- 11 мар
- Трое мирных жителей стали жертвами атаки дронов ВСУ на Подмосковье: что известно к этому часу
- 11 мар
- «Купол Донбасса» сорвал атаку дронов боевиков ВСУ на Зуевскую ТЭС в ДНР
- 11 мар
- Саперы подорвали неразорвавшуюся боевую часть БПЛА в московской Капотне
- 11 мар
- Путину доложили об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье
Читайте также
87%
0.05 94.26
0.29
Нашли ошибку?