В Калужской области уничтожили украинский беспилотник

На место прибыла оперативная группа.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник боевиков ВСУ на окраине Обнинска в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«На окраине Обнинска силами ПВО был уничтожен БПЛА», — написал он.

Шапша отметил, что по предварительной информации, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет. На место прибыла оперативная группа.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что утром 14 марта силы ПВО отразили атаку четырх беспилотников, которые летеле к Москве. По словам столичного мэра Сергея Собянина, на месте падения обломков дронов работают специалисты.

В ночь на четверг силы ПВО перехватили 77 дронов ВСУ над территорией РФ. Всего было атаковано шесть регионов России. Больше всего дронов было направлено на Брянскую область — 30. Еще 25 аппаратов сбили над Калужской областью. По шесть БПЛА перехватили в Курской и Воронежской областях. Пять беспилотников сбили над Ростовской и столько же беспилотников уничтожили над Белгородской областью.