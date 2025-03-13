За ночь силы ПВО России уничтожили 77 беспилотников боевиков ВСУ

Противник атаковал шесть регионов РФ.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили 77 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
«C 20:00 по московскому времени 12 марта до 6:36 по московскому времени 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — проинформировало ведомство.
Всего было атаковано шесть регионов России. Больше всего дронов было направлено на Брянскую область — 30. Еще 25 аппаратов сбили над Калужской областью. По шесть БПЛА перехватили в Курской и Воронежской областях. Пять беспилотников сбили над Ростовской и столько же дронов уничтожили над Белгородской областью.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-полицейский сбил украинский дрон из ружья во время массовой атаки на Подмосковье. В этот момент мужчина находился на даче. Увидев беспилотник, он взял в руки ружье и действовал решительно. Позднее он рассказал, что больше всего беспокоился о безопасности местных жителей.
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