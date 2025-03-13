За ночь силы ПВО России уничтожили 77 беспилотников боевиков ВСУ

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили 77 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«C 20:00 по московскому времени 12 марта до 6:36 по московскому времени 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — проинформировало ведомство.

Всего было атаковано шесть регионов России. Больше всего дронов было направлено на Брянскую область — 30. Еще 25 аппаратов сбили над Калужской областью. По шесть БПЛА перехватили в Курской и Воронежской областях. Пять беспилотников сбили над Ростовской и столько же дронов уничтожили над Белгородской областью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-полицейский сбил украинский дрон из ружья во время массовой атаки на Подмосковье. В этот момент мужчина находился на даче. Увидев беспилотник, он взял в руки ружье и действовал решительно. Позднее он рассказал, что больше всего беспокоился о безопасности местных жителей.