За ночь силы ПВО России уничтожили 77 беспилотников боевиков ВСУ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 46 0

Противник атаковал шесть регионов РФ.

Дроны за ночь

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили 77 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«C 20:00 по московскому времени 12 марта до 6:36 по московскому времени 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — проинформировало ведомство.

Всего было атаковано шесть регионов России. Больше всего дронов было направлено на Брянскую область — 30. Еще 25 аппаратов сбили над Калужской областью. По шесть БПЛА перехватили в Курской и Воронежской областях. Пять беспилотников сбили над Ростовской и столько же дронов уничтожили над Белгородской областью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-полицейский сбил украинский дрон из ружья во время массовой атаки на Подмосковье. В этот момент мужчина находился на даче. Увидев беспилотник, он взял в руки ружье и действовал решительно. Позднее он рассказал, что больше всего беспокоился о безопасности местных жителей.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
12 мар
Юрист назвал порядок получения компенсации при повреждении имущества в результате атаки БПЛА
12 мар
Песков указал на неспособность ОБСЕ выполнять прежние функции
12 мар
Экс-полицейский сбил украинский дрон из ружья во время массовой атаки на Подмосковье
11 мар
Трое мирных жителей стали жертвами атаки дронов ВСУ на Подмосковье: что известно к этому часу
11 мар
«Купол Донбасса» сорвал атаку дронов боевиков ВСУ на Зуевскую ТЭС в ДНР
11 мар
Саперы подорвали неразорвавшуюся боевую часть БПЛА в московской Капотне
11 мар
Путину доложили об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье
11 мар
Захарова: Украина намеренно атаковала регионы РФ дронами в день визита генсека ОБСЕ
11 мар
Число погибших в результате атаки беспилотников ВСУ выросло до двух
11 мар
В Липецкой области из-за атаки беспилотников ВСУ пострадал мужчина
+7° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
86.62
0.05 93.97
0.31
Уроки Кровавой Луны: чем коварно лунное затмение 14 марта 2025

Последние новости

10:08
«Общество само уничтожает»: Егор Крид высказался о хейте в интернете
9:55
Пентагон проведет масштабный анализ стандартов внешнего вида военнослужащих
9:40
Песков: борьба с боевиками ВСУ в Курской области вошла в завершающую стадию
9:25
В посольстве РФ рассказали об ускоренном курсе Германии на милитаризацию
9:12
«Это уже звоночек»: Бузова рассказала о проверке мужчин на первом свидании
8:58
Несколько этапов лечения: покусанного хаски мальчика вывели из комы

Сейчас читают

«Виктория и День Победы»: российскую чемпионку подло наказали за поздравление с 9 Мая
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта для всех знаков зодиака
Протест у посольства США в Киеве: украинцы против сделки по полезным ископаемым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской