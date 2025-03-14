Собянин: силы ПВО отразили атаку четырех летевших на Москву беспилотников ВСУ

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 69 0

Экстренные службы работают на месте падения обломков.

Собянин: силы ПВО отразили атаку четырех летевших на Москву беспилотников ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировали четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Во вторник боевики ВСУ совершили массированную атаку на районы Москвы и Подмосковья. В тот день над территориями РФ были сбиты 337 дронов ВСУ, из которых 91 уничтожили над Московской областью. По данным Минздрава, в ходе вражеской атаки в Подмосковье получили травмы 18 граждан, среди которых трое детей. Также погибли трое мужчин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что резервуар с бензином на нефтебазе в Туапсе загорелся в результате атаки дронов ВСУ. Площадь пожара на нефтекомплексе превысила тысячу квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Сотрудники экстренных служб держат ситуацию под контролем, в район прибывают новые силы. Возгорание стараются ликвидировать 121 человек и 39 единиц техники.

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