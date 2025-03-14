«Приходят к песням родителей»: Алекс Анохин о тренде на ретро-каверы

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 27 0

Певец Алекс Анохин объяснил популярность ностальгических каверов

Фото, видео: Instagram*/aleksanokhin_artist; 5-tv.ru

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В дискографии певца около 800 ностальгических треков.

Певец Алекс Анохин заявил, что рост популярности ретро-музыки связан с насыщением музыкального рынка новыми релизами. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения продюсера Дмитрия Крика.

«Я исполняю много песен из нулевых, у меня около 800 каверов на хиты 1990-х и 2000-х. Очень много молодых исполнителей, которые выпускают песни, до 60 000 треков в неделю. И как-то начинает уже замыливаться, кто-то начинает повторяться. Ну а сейчас тенденция, чтобы вытащить старую песню, там подложить какой-то куплет свой, что-то разбавить», — объяснил певец.

Анохин считает, что возвращение к музыке прошлых лет — это естественный процесс.

«Я считаю, у каждого поколения возникает момент вот этого возврата к песням родителей. Но это классно, это не может не радовать. Тем более тогда были заложены основы эстрады российской», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что говорит певец Павел Соколов про продюсера Бари Алибасова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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