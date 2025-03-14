Умеет делать крутых звезд: солист «На-На» Соколов похвалил талант Алибасова

Исполнитель высоко ценит своего строгого наставника.

Солист группы «На-На» Павел Соколов рассказал, что продюсер Бари Алибасов обладает уникальным талантом «делать крутых звезд». В этом музыкант признался в эксклюзивной беседе с корреспондентом 5-tv.ru на дне рождения продюсера Дмитрия Крика.

«Вообще вот у руководителя Бари, который Алибасов, у него очень правильная система, очень правильный подход к созданию артиста. Сейчас тоже, конечно же, есть, но другой подход. Но я считаю, что из самых крутых бойз-бендов это была группа „На-На“ и „Иванушки International“. Вот это самые крутые артисты с правильной музыкой, с правильной подачей зрителю. Правильный подход заключается в системе, в жесткости, в работе — надо все время быть в работе, в движении. Можно отдохнуть хорошо, но на следующий день работать», — поделился музыкант.

Соколов также рассказал, что Бари Каримович был очень жестким руководителем — расслабляться своим музыкантам он разрешал только после хорошо выполненной работы. Однако при этом, в обычной жизни Алибасов — крайне позитивный и веселый человек.

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