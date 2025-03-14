Песков назвал развитие отношений с США главной задачей нового посла в Вашингтоне

Укрепление российско-американских отношений является главной задачей нового посла РФ в Вашингтоне Александра Дарчиева. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.

«Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации», — рассказал Песков о том, какие задачи перед послом ставит российский лидер.

Президент России Владимир Путин 6 марта назначил послом России в США директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева. Также он стал постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не будет спешить с выводами по переговорам с США. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, окончательная позиция нашей страны будет сформирована и озвучена лишь после того, как в Кремле будут располагать всей информацией о встрече в Саудовской Аравии.

По словам Марии Захаровой, нашей стороной будет внимательно проанализирована вся информация и все предложенные инициативы.