«Это моя очень личная история»: SHAMAN представил новую песню «Бывшие»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 1 768 0

SHAMAN представил свою новую песню «Бывшие»

«Это моя очень личная история»: SHAMAN представил новую песню «Бывшие»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Ярослав Дронов наконец готов рассказать о своих чувствах после тяжелого этапа в своей жизни.

Заслуженный артист РФ, популярный автор и исполнитель Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, представил публике новую песню «Бывшие». Об этом сообщается в пресс-релизе артиста.

Композиция повествует о случайной встрече с когда-то любимой женщиной, которая была ему опорой и поддержкой. Благодаря этой встрече лирический герой оглядывается в прошлое и, наконец, решается поставить точку в тех отношениях.

«Все прожито давно, расставлены все точки. Но чувства все равно рвут сердце на кусочки…», — поет музыкант.

Спустя время Ярослав Дронов готов рассказать своим поклонникам о своей давней боли. Не так давно артист развелся со своей супругой Еленой, и это был один из самых сложных периодов в его жизни. Пара была в браке около семи лет.

«Столько песен написано о расставаниях, и в каждой своя особенная боль. „Бывшие“ — это моя очень личная история про развод с женой. В ней выболевшая рана, которая еще чувствуется по привычке, но ты уже можешь жить с ней дальше», — рассказал он.

SHAMAN выразил надежду на то, что все, кто недавно пережил развод, смогут найти в его песне утешение. Специально для этого музыкант даже выпустил караоке-версию, чтобы каждый смог дать волю своим чувствам.

Артист привык раскрывать свою душу через музыку, ведь иногда бывает так, что одних слов совсем недостаточно.

Впервые артист исполнил «Бывшие» 9 марта 2025 года на сцене в Live Arena в столице. Сама композиция и ее караоке-версия уже доступны на всех музыкальных онлайн-платформах.

Во время концерта артист прямо со сцены признался, что состоит в отношениях с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной. Долгие месяцы поклонники пристально следили за предполагаемым романом Дронова с Мизулиной, но все это время они держали интригу и уверяли, что их связывает лишь дружба.

Ранее 5-tv.ru писал, что школьницы из ДНР впервые побывали на концерте SHAMAN.

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