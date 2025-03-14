Результаты инициатив Счетной палаты РФ: от цифровизации до поддержки регионов

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Счетная палата РФ отчиталась о проделанной работе в 2024 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru

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Более 140 тысяч семей получили выплаты из остатка материнского капитала, что стало одной из ключевых мер поддержки, внедренных в прошлом году.

Более 140 тысяч российских семей воспользовались правом выплаты неиспользованной части материнского капитала. Мера поддержки была ранее одобрена президентом. Об этом, выступая с отчетом перед Советом Федерации о проделанной работе в 2024 году, рассказал председатель Счетной палаты Борис Ковальчук.

По его словам, в прошлом году был внедрен целый ряд инициатив: от создания единой цифровой системы по учету лесного фонда, до обучения сотрудников и подготовки кадров для финансовых ведомств в новых регионах.

«В фокусе нашего внимания остаются вопросы, связанные с взаимодействием и поддержкой региональных контрольно-счетных органов (КСО). Мы плотно работаем с воссоединенными территориями — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. В каждом из этих регионов созданы и работают КСО.

Оказываем коллегам всестороннюю правовую и методологическую помощь. Проводим обучение сотрудников. В отношении КСО мы нацелены на повышение качества нашей работы и взаимодействия. Прежде всего, работаем с кадровым потенциалом», — заявил председатель Счетной палаты Борис Ковальчук.

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