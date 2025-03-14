В Москве появилось табло с обратным отсчетом до рекорда Овечкина

Табло с оставшимися до рекорда голами Александра Овечкина появилось на северо-востоке столицы.

Арт-объект, посвященный будущему рекорду хоккеиста Александра Овечкина. 5-tv.ru

Арт-объект изображает заброшенную в ворота шайбу. На ней пока цифра восемь. Именно столько голов осталось нашему соотечественнику, чтобы догнать канадца Уэйна Гретцки.

За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге у него набралось 894 удачных броска. На шайбу также нанесли мотивирующую надпись: «Саша, Родина с тобой!»

Болеем всей Россией.