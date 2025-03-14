Целый список острых тем: в Совете Федерации состоялось пленарное заседание

От цифровизации на пшеничных полях до высоких технологий, которые позволяют жестче контролировать траты и поступления в государственный бюджет. Целый список острых тем сегодня был озвучен на очередном пленарном заседании Совета Федерации. Особенным оно стало еще и потому, что впервые перед сенаторами выступил президент Белоруссии.

Как встречали Александра Лукашенко, и что он сказал в своей речи? Все выяснил корреспондент «Известий» Алексей Прокин, который был в числе слушателей.

Александр Лукашенко с огромного экрана смотрел на себя же. А сенаторы в это время обсуждали текущие вопросы повестки.

И, хотя главы иностранных государств в Совете Федерации гости не частые, символизм тут не в этом. Президент другой страны впервые выступил на плановом пленарном заседании. То есть, как дома.

Для Александра Лукашенко в Совете Федерации постелили даже не красную дорожку. Огромный ковер. Так что прием получился не только теплый, но и мягкий.

Президент Белоруссии в Москве уже второй день. После выборов это его первый зарубежный визит. И к нему Александр Лукашенко подготовился обстоятельно.

«Мы самые близкие», заявил Лукашенко, и напомнил, что белорусский народ всецело поддерживает сотрудничество Белоруссии и России — что вместе можно сделать больше. И рассказал про кооперацию в союзной обороне.

«Нам передано тактическое ядерное оружие. Скоро на вооружение белорусской армии поступит новейшие комплексы гиперзвукового оружия „Орешник“. Недавно мне Владимир Владимирович позвонил, говорит: „слушай, ты вот — Орешник, Орешник“. Я говорю: „ну ты мне пообещал“. Нет, я, говорит, не про это, а ты знаешь, что больше всего из Орешника делается в Белоруссии? Я говорю: „в первый раз слышу“. А ты изучи! Начал изучать, действительно», — пересказал свой диалог с российским лидером президент Белоруссии.

Доклад, с которым белорусский лидер выступил перед сенаторами, насчитывал 52 страницы, а охватил эпоху.

Вместе с Россией Лукашенко, в частности, хочет заниматься искусственным интеллектом и построить вторую АЭС.

«Мы и сейчас чувствуем, что нам надо будет больше электроэнергии. Ну и потом, в связи с развитием промышленности, спросом населения, электрическая энергия будет всегда. Поэтому мы попросили россиян, если есть возможность, построить вторую электростанцию. Мы ее построим

сами, кроме реактора», — отметил белорусский глава страны.

Тема технологического суверенитета шла рефреном всех выступлений с этой трибуны. И тут Белоруссии, как стране, которая долгие годы продвигала в мире имидж передовой аграрной державы, теперь, возможно, есть чему поучиться у России.

Наш агропромышленный комплекс вышел в лидеры среди отраслей экономики по внедрению новых технологий. А в полях акцент не только на агродронах, но и на тихоходных беспилотниках: тракторах и комбайнах.

Фермеры 19 регионов уже вышли в поля. А на их поддержку, по решению президента было дополнительно направлено 42 миллиарда рублей. Средства пойдут на льготное кредитование.

Но больше всего деньги, как известно любят не только счет, но и отчет. И в этом вопросе Счетная палата в минувшем году показала, что свои зарплаты аудиторы получают не зря.

«За отчетный 2024-й достигнутый экономический эффект ведомства составил 148,9

миллиарда рублей. Из них 95,9 миллиарда — это непосредственно возвраты средств и имущества в казну. Это стало рекордом за нашу 30-летнюю историю Счетной палаты», — рассказал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

В поле зрения и новые регионы. Москва помогает коллегам на местах и внимательно следит за ходом восстановительных работ, куда государство вкладывает значительные средства. При этом Счетная палата повсеместно цифровизирует свои региональные подразделения, чтобы легче было работать.

«Развиваем подходы аудита, основанного на качественных и полных данных. Применяем современные технологии, аналитические инструменты и методы, включая искусственный интеллект», —отметил Ковальчук.

Более одного триллиона 150 миллиардов рублей, по словам Бориса Ковальчука, составила общая сумма выявленных нарушений и недостатков. Кажется, что много? Вовсе нет — оказалось, в два раза меньше, чем в 2023-м.

А здесь свою роль сыграли повышение дисциплины и качество подготовки документов. Движение шаг за шагом, как выразился главный гость сенаторов Александр Лукашенко.

А историческая миссия двух стра, по словам белорусского президента, сделать процесс российско-белорусской интеграции необратимым.