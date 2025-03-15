Итальянские каникулы: Дмитрий Колдун пришел в ужас от европейских цен

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Певец Дмитрий Колдун: цены на картофель в Милане в 5-6 раз выше, чем дома

Дмитрий Колдун уехал из Белоруссии: шокировали цены на картошку

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

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Картошка в Милане показалась белорусскому артисту очень дорогой.

Певец Дмитрий Колдун удивлен ценами на продукты за границей — обычный картофель обходится в несколько раз дороже, чем дома. После продолжительных гастролей артист решил отдохнуть, но не лежа на пляже, а в путешествии по Европе с насыщенной программой. Особый интерес знаменитости прикован к кухне. Своими новыми знаниями и умениями исполнитель поделился с журналистами «МК».

В Италии Колдун планировал набраться кулинарного опыта, чтобы потом готовить вкусную пиццу своим детям. В солнечной стране, прославленной, в том числе, поварами, певец готовил как местные, так и традиционные белорусские блюда — о родине не забывал. В первую очередь захотелось жареной картошки, без которой артист не может прожить и пары дней. Говорит, тянет к истокам, и улыбается.

Колдун подал на ужин артишоки с оливковым маслом и лимоном, моцареллу с томатами прошутто с овощами, а еще картошечку по рецепту своего дедушки. Семья была в восторге, вот только кошелек слегка пострадал. По словам музыканта, стоимость продуктов в Милане выше, чем в Москве и Минске, причем значительно.

«Наверняка здесь просто картошка не произрастает и не производится. Видимо, она вся импортная. Так что цены на самый привычный продукт в пять-шесть раз выше, чем у нас. Я купил полтора килограмма картошки в упаковке за 370 рублей в пересчете. Половинка (хлеба) в нарезке — 370 рублей…» — отметил он.

Следующий пункт исследователя — Париж. Через пару дней он начнет постигать азы французской кухни. И проверять, сколько стоит в новой стране любимая картошка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как избранница Дмитрия Колдуна заставила его жениться на себе после десяти лет отношений.

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