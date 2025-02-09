«Мне и так нормально было»: супруга Дмитрия Колдуна заставила его жениться

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

Супруга Дмитрия Колдуна заставила его жениться на себе

Жена Дмитрия Колдуна рассказала, почему завела артиста в загс

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Артист связал себя узами брака со своей избранницей только спустя десять лет отношений.

Певец Дмитрий Колдун и его супруга Виктория Хамицкая впервые встретились, когда им всего было 15 и 16 лет. Тот момент стал для них отправной точкой долгой истории любви, которая переросла в брак спустя десять лет. Однако, как выясняется, инициатива сыграть свадьбу исходила вовсе не от артиста, а от его избранницы.

Виктория откровенно признается, что настояла на этом шаге. Она понимала, что если их отношения не перейдут на новый уровень, то, скорее всего, они так и останутся на месте. По ее словам, она поставила ультиматум: либо свадьба, либо конец.

«Десять лет — это очень долго, уже и родители начали… В целом, мне было неплохо, но когда тебе 25 лет, ты девушка и тебе нужно решать что-то, рожать надо… Родители, опять же, налетели, как коршуны», — объяснила она свои мотивы в программе на федеральном телеканале.

Сам Дмитрий не был настроен на серьезные шаги в отношениях и чувствовал себя вполне комфортно без кольца на безымянном пальце.

«А я вообще об этом не думал. Жил и жил, мне и так нормально было?» — признался он.

Однако, как это часто бывает, разговор о свадьбе заставил его пересмотреть свою позицию.

«Наверное, я тогда задумался, может, пора заводить семью, рожать детей», — добавил Колдун.

Певец всегда мечтал о крепкой семье, поскольку его детство было далеко от идеала. Родители развелись, когда ему было всего шесть лет.

Семья артиста переживала финансовые трудности, и им часто не хватало денег. Дмитрий вспоминает, как носил одежду, доставшуюся от родственников, или вещи, которые ему покупали на рынке, часто не по размеру.

«Нестабильное и рискованное время было. Казалось, что хуже некуда. Не хватало денег, я приходил к Вике в вещах, которые доставались папе в рамках гуманитарной помощи. На рынке покупалась одежда не по размеру, на вырост, которая до сих пор мне большая. Вика стеснялась ходить со мной в город», — делится он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, верит ли Дмитрий Колдун в магию.

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