Российские дипломаты прилетели в Пхеньян

Легегация российского МИД прибыла в столицу Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Пхеньян. О рабочем визите дипломатов сообщило Центральное телеграфное агентство страны (ЦТАК).

«В Пхеньян прибыла делегация МИД России во главе с заместителем министра иностранных дел РФ Андреем Руденко», — уточняется в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал, что министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов передал Центральному зоопарку Пхеньяна подарок от российского президента Владимира Путина. В качестве презента дружественному государству отправили более 70 животных, среди которых — львица, два бурых медведя, два яка, пять белых какаду, 25 фазанов и 40 уток-мандаринок. Животным сначала предстояло пройти акклиматизацию, только после этого они смогли поселиться в вольерах зоопарка.

До этого президентом РФ Владимиром Путиным был подписан закон о ратификации партнерства с КНДР. Новое соглашение между ядерными державами отвечает всем основным интересам стран и является бессрочным подтверждением сотрудничества. Согласно договору, страны обязуются оказать военную помощь друг другу в случае внешней угрозы. Помимо военной помощи договор включает в себя сотрудничество в сферах туризма, сельского хозяйства, образования и здравоохранения.