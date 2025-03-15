«Я умерла»: жена Влада Соколовского сделала неожиданное признание

|
Никита Яблочкин
Никита Яблочкин 64 0

Ангелина Суркова рассказала, что переживает непростой этап в жизни

«Я умерла»: жена Влада Соколовского сделала неожиданное признание

Фото: Instagram*/lee__soul_

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Что происходит в жизни Ангелины Сурковой?

В 2018 году артист Влад Соколовский расстался с певицей Ритой Дакотой. Оба очень тяжело переживали развод, но спустя время бывший солист группы «БиС» обрел новое счатье с моделью Ангелиной Сурковой. Однако сейчас поклонники пары решили, что разрыв двух знаменитостей не за горами.

Дело в том, что Ангелина опубликовала странный пост, в своем блоге, где поделилась своими чувствами и переживаниями о непростых временах.

«Я с вами не делилась, но должна сказать, что сейчас прохожу очень непростой период в своей жизни. Порой мы живем в иллюзиях, а потом встречаемся с реальностью. В такие моменты очень легко уйти в „почему?“, „зачем?“, „за что?“ Но это мой заказ. Я заказала для себя пройти это, прожить и полюбить жизнь еще сильнее», — написала супруга Соколовского в своем блоге.

Но после таких откровений Суркова опубликовала еще один пост, после которого поклонники начали подозревать, что происходит действительно что-то серьезное.

«Я умерла… Это какой-то трип длиною в бесконечность. Не знаю, как это пройти», — поделилась знаменитость у себя на страничке.

Также девушка рассказала поклонникам, что с ситуацией она сама не справляется и ей пришлось обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, чтобы скинуть эмоциональное напряжение и выйти из тяжелого состояния.

В чем причина таких резких высказываний до сих пор неизвестно, однако вскоре после грустных откровений Ангелина опубликовала релиз новой песни с участием супруга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем пригрозила Рита Дакота своему бывшему мужу.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
85.57
-1.05 93.61
-0.65
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:34
Армия России поразила обеспечивающие работу ВПК Украины объекты энергетики
14:17
Собянин рассказал о строительстве станции «Достоевская» Кольцевой линии метро
13:59
В ЛНР сбили украинский беспилотник с отравляющим химическим веществом
13:45
Запрещенные мины «Лепесток» обнаружили бойцы ВС РФ в Курской области
13:27
Вертолет привлекли к тушению крупного пожара в Сочинском нацпарке
13:10
«Я умерла»: жена Влада Соколовского сделала неожиданное признание

Сейчас читают

«Нужно учитывать интересы»: Меркель призвала Запад считаться с Россией
«Клепают каждый день»: певец Анохин раскритиковал современную музыку
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской