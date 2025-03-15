«Я умерла»: жена Влада Соколовского сделала неожиданное признание

Что происходит в жизни Ангелины Сурковой?

В 2018 году артист Влад Соколовский расстался с певицей Ритой Дакотой. Оба очень тяжело переживали развод, но спустя время бывший солист группы «БиС» обрел новое счатье с моделью Ангелиной Сурковой. Однако сейчас поклонники пары решили, что разрыв двух знаменитостей не за горами.

Дело в том, что Ангелина опубликовала странный пост, в своем блоге, где поделилась своими чувствами и переживаниями о непростых временах.

«Я с вами не делилась, но должна сказать, что сейчас прохожу очень непростой период в своей жизни. Порой мы живем в иллюзиях, а потом встречаемся с реальностью. В такие моменты очень легко уйти в „почему?“, „зачем?“, „за что?“ Но это мой заказ. Я заказала для себя пройти это, прожить и полюбить жизнь еще сильнее», — написала супруга Соколовского в своем блоге.

Но после таких откровений Суркова опубликовала еще один пост, после которого поклонники начали подозревать, что происходит действительно что-то серьезное.

«Я умерла… Это какой-то трип длиною в бесконечность. Не знаю, как это пройти», — поделилась знаменитость у себя на страничке.

Также девушка рассказала поклонникам, что с ситуацией она сама не справляется и ей пришлось обратиться за помощью к квалифицированному специалисту, чтобы скинуть эмоциональное напряжение и выйти из тяжелого состояния.

В чем причина таких резких высказываний до сих пор неизвестно, однако вскоре после грустных откровений Ангелина опубликовала релиз новой песни с участием супруга.

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