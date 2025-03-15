«Нужда портит характер»: сколько денег нужно Родиону Газманову для счастья
Родиону Газманову для счастья нужно столько денег, сколько необходимо сейчас
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Артист поделился своим мнением о богатстве и бедности.
Певцу Родиону Газманову для счастья не нужно слишком много денег. Достаточно будет того, сколько ему нужно именно в данный момент жизни. Об этом он рассказал в интервью продюсеру Марине Митрофановой.
«Я думаю, что для полного счастья нужно столько денег, сколько тебе нужно в данный момент», — сказал сын народного артиста РФ Олега Газманова.
По его мнению, слишком большое количество денег привлекает большое внимание со стороны других. В то же время, слишком маленькое количество финансов также не принесет ничего хорошего.
«Лишняя нужда, как правило, портит характер», — добавил Родион Газманов.
Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Наталья Краснова рассказала о потере ребенка. У звезды есть двое сыновей от бывшего коллеги по КВН и мужа Александра Алымова. О выкидыше она еще никогда не говорила публично.
Краснова поучаствовала в блицопросе в рамках популярного RuTube-шоу и рассказала зрителям о разных аспектах своей жизни. Один из вопросов был о ее последнем поводе для слез.
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