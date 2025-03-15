Госсекретарь США объявил посла ЮАР персоной нон грата за ненависть к Трампу

Марко Рубио назвал Эмрахима Расула разжигателем расовой вражды.

Американский госсекретарь Марко Рубио объявил посла Южно-Африканской Республики (ЮАР) в США Эмрахима Расула персоной нон грата. Дипломата обвинили в ненависти к Соединенным Штатам и лично к лидеру государства Дональду Трампу. Рубио добавил, что Расулу «больше не рады в великой стране». Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети X.

«Эмрахим Расул — политик, разжигающий расовую вражду, который ненавидит Америку и Трампа. Нам нечего с ним обсуждать, и поэтому он считается персоной нон грата», — сказано в заявлении.

Глава Госдепа подкрепил публикацию данными из материала издания Breitbart и цитатами посла ЮАР. Южноафриканский дипломат высказывался критически о политике Трампа. В суровых формулировках он обвинял американского лидера в поддержке идеологии «превосходства белой расы», а также в игнорировании глобальных политических норм.

Несколькими днями ранее президент США объявил о полном прекращении федеральной помощи ЮАР. Кроме того, он пообещал быстрое получение американского гражданства всем, кто решит покинуть страну.

Что касается отношений с Россией, Дональд Трамп прилагает большие усилия к восстановлению контакта, а также завершению украинского конфликта. Делегации двух стран проводят переговоры и назначают следующие встречи. Ранее, писал 5-tv.ru, российский лидер Владимир Путин оценил перспективы взаимодействия со Штатами.