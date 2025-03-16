В Азербайджане мужчина «ожил» в морге

В Азербайджане живого мужчину доставили в морг
Фото: 5-tv.ru
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Пациент, который был скорее жив, все это время находится в коматозном состоянии.
В Азербайджане мужчину привезли в морг, где выяснилось, что он жив. Об этом сообщает местное агентство Report.
Инцидент произошел с 34-летнем жителем села Тахирли Джалилабадского района. Его обнаружили в доме без признаков жизни. Мужчину признали умершим и достали в местное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.
Однако в обследования специалисты выявили, что, оказывается, пациент не умер, а находится в коматозном состоянии. Из морга его отправили в реанимацию Джалилабадской районной центральной больницы. Сейчас состояние мужчины стабильное.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Псковской области местная жительница обнаружила сумку, в которой находилось тело новорожденной девочки с признаками насильственной смерти. Женщина незамедлительно вызвала полицию. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой выяснилось, что причиной смерти ребенка стала асфиксия (удушение). По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. На данный момент следствие устанавливает обстоятельства преступления, включая личность матери ребенка и возможных причастных к преступлению лиц.
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