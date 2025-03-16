«Невозможно среагировать»: хоккеист Кожевников о ключевом элементе игры Овечкина

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 49 0

Хоккеист Кожевников: непредсказуемый бросок это ключевой аспект игры Овечкина

Фото, видео: Nick Wass/ТАСС; 5-tv.ru

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Спортсмен более 20 лет в НХЛ и из сезона в сезон продолжается оставаться на высоте.

Ключевая часть игры российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина заключается в его непредсказуемом броске. Об этом рассказал 5-tv.ru двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

Спортсмен уверен, что у Овечкина очень сильный ангел хранитель, ведь провести более 20 лет в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и оставаться одним из лучших каждый сезон — это невероятный результат. По его мнению, секрет такой долговечности нападающего лежит также в любви к самой игре. Если бы ему это не нравилось, то он давно бы вышел из спорта.

«Самое главное — бросок у него. <…> Там у него невозможно среагировать», — сказал он.

По его словам, никто не льду, кроме самого Александра, не понимает по какой траектории летит шайба, поэтому ему удается забивать столько голов, что хоккеист практически регулярно приближается к рекорду канадца Уэйна Гретцки.

Причем Кожевников подчеркнул, что именно Овечкин повлиял на то, почему столько много школьников увлекаются хоккеем. Он вдохновляет собой молодое поколение, которое тоже идет в спорт.

Несмотря на это, экс-игрок сборной СССР заметил, что Овечкину еще есть куда стремиться, ведь у него нет олимпийского золота

«Он, наверное, и до 50 (лет — Прим. ред.) будет играть при своем здоровье. Потому что он захочет стать, когда нас допустят, олимпийским чемпионом. Это единственная у него невыигранная медаль», — сказал Кожевников.

Однако если говорить о качествах, которые не связаны со спортом, то Кожевников отмечает, что Овечкин очень добродушный и патриотичный человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актер Федор Федотов высказался о «погоне» Овечкина за рекордом Гретцки.

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