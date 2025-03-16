«Игрок золотого состава»: актер Федотов о «погоне» Овечкина за рекордом Гретцки

Хоккеиста он назвал настоящим гением.

Актер Федор Федотов прокомментировал приближение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина к рекорду канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб. В беседе с 5-tv.ru он отметил, что Овечкин гений в своем виде спорта.

Артист признался, что в последние годы стал настоящим фанатом Александра и этой команды. Он смотрит каждый их матч, хотя до этого болел за другие клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Поскольку я сам бывший хоккеист для меня это все очень актуально. Но и в целом это такой, казалось, непреодолимый рубеж, что сейчас, когда осталось совсем чуть-чуть, буквально меньше десяти шайб, все уже следят за этой погоней, как за чем-то очень личным. И очень лично болеют за нашего великого спортсмена», — ответил Федотов.

Он отметил выдающиеся качества Овечкина, который в разных составах команды всегда остается лидером и одним их лучших игроков. Это также характеризует хоккеиста, как гения.

«Сейчас, в этой ответственной и очень азартной погоне за рекордом, он умудряется на последней секунде матча отдать партнеру пас, чтобы тот забил свой третий гол, а не сам забить в пустые ворота», — заявил Федор.

Федотов с детства мечтал стать хоккеистом, но впоследствии выбрал играть на сцене в кино. Хотя он уверен, что, несмотря на различия, эти профессии во многом схожи.

«В хоккее успех может быть более объективен. Но если мы говорим про эту конкретную погоню, за рекордом, тут, конечно, важны именно качества человеческие. Без них невозможно ни в спорте, ни в актерском мастерстве, ни в одной другой профессии», — поделился Федотов.

По словам Федорова, в детстве именно Овечкин был кумиром для него и ровесников. Им не удавалось смотреть матчи в те времена, тем не менее, они всегда болели за него.

«Для нас Овечкин — это игрок золотого состава сборной России, за которого мы все болели и который выигрывал важнейшие медали. И все это такие важные, яркие победы нашего детства», — сказал Федотов.

Причем Федор не сомневается, что спортсмен бы прекрасно справился с тем, чтобы исполнить роль какого-нибудь героя в кино или на сцене, если бы появилось такое желание.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве появилось табло с обратным отсчетом до рекорда Овечкина.