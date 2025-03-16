«Взаимный интерес»: эмир Катара обсудил с Мантуровым укрепление двусторонних отношений

Встреча состоялась в Дохе.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров рассмотрели варианты укрепления сотрудничества между странами. Соответствующую информацию сообщила канцелярия шейха.

«В ходе встречи обсудили двусторонние отношения между двумя дружественными странами и пути их укрепления и развития, а также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», — поделилась подробностями диалога пресс-служба главы арабского государства.

Ключевым результатом беседы стало решение установить прямой контакт между Россией и Катаром для того, чтобы обеспечить рост торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

В свою очередь, секретариат Дениса Мантурова заявил, что российский делегат передал эмиру Катара «теплый привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина».

Сама встреча прошла в рамках пятого заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что эмир Катара планирует посетить Россию.