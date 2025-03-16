«Взаимный интерес»: эмир Катара обсудил с Мантуровым укрепление двусторонних отношений
Эмир Катара и вице-премьер РФ Мантуров встретились в Дохе
Фото: секретариат первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова/ТАСС
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Встреча состоялась в Дохе.
Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров рассмотрели варианты укрепления сотрудничества между странами. Соответствующую информацию сообщила канцелярия шейха.
«В ходе встречи обсудили двусторонние отношения между двумя дружественными странами и пути их укрепления и развития, а также рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес», — поделилась подробностями диалога пресс-служба главы арабского государства.
Ключевым результатом беседы стало решение установить прямой контакт между Россией и Катаром для того, чтобы обеспечить рост торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.
В свою очередь, секретариат Дениса Мантурова заявил, что российский делегат передал эмиру Катара «теплый привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина».
Сама встреча прошла в рамках пятого заседания совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что эмир Катара планирует посетить Россию.
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