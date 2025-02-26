Эмир Катара заявил Лаврову о намерении посетить Россию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в рамках визита в Доху. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Эмир государства Катар Тамим бен Хамад Аль Тани принимает Сергея Лаврова», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Лавров передал эмиру приветствия от президента России Владимира Путина и приглашение посетить Москву. В ответ на это собеседник отметил, что планирует прибыть в Россию 17 апреля.

Визитом в Доху Сергей Лавров завершает свое турне по Ближнему Востоку. В ходе переговоров стороны обсуждают перспективы мирного урегулирования конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС, а также ситуацию в Сирии.

Прежде глава МИД отправился с официальным визитом в Турцию. Он встретится со своим коллегой Хаканом Фиданом, с которым обсудил широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Ирана Арагчи рассказал Лаврову о ходе диалога с «евротройкой».