Эмир Катара заявил Лаврову о намерении посетить Россию

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 30 0

Встреча прошла в рамках рабочего визита главы МИД в Доху.

Фото, видео: © РИА Новости; МИД РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в рамках визита в Доху. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Эмир государства Катар Тамим бен Хамад Аль Тани принимает Сергея Лаврова», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Лавров передал эмиру приветствия от президента России Владимира Путина и приглашение посетить Москву. В ответ на это собеседник отметил, что планирует прибыть в Россию 17 апреля.

Визитом в Доху Сергей Лавров завершает свое турне по Ближнему Востоку. В ходе переговоров стороны обсуждают перспективы мирного урегулирования конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС, а также ситуацию в Сирии.

Прежде глава МИД отправился с официальным визитом в Турцию. Он встретится со своим коллегой Хаканом Фиданом, с которым обсудил широкий круг тем международной, региональной и двусторонней повестки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД Ирана Арагчи рассказал Лаврову о ходе диалога с «евротройкой».

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
86.63
-1.58 90.94
-1.58
«Разумные желания»: китайский гороскоп на март 2025 года

Последние новости

14:00
Российские войска освободили Орловку и Погребки в курском приграничье
13:41
Украина теряет граждан: насильственная мобилизация из-за оттока населения
13:28
Королевский стиль: Меган Маркл появилась в знаковом свитшоте принцессы Дианы
13:10
Эмир Катара заявил Лаврову о намерении посетить Россию
12:55
Минтранс выступил за ограничение возраста для езды на электросамокатах
12:36
«Люди хотят домой»: мэр Красноармейска призвал Зеленского к миру на русском языке

Сейчас читают

Спрут USAID и «активисты»: как США уничтожили независимую государственность Украины
Шайба № 883: Овечкин снова забил, до рекорда Гретцки — 11 голов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год