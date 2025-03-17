Йеменские хуситы ударили по авианосцу США Harry Truman в Красном море

Они назвали эту атаку «ответом на агрессию» с американской стороны.

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Алла» ударили по американскому авианосцу Harry Truman и сопровождающим его военным кораблям в Красном море 18-ю баллистическими ракетами и беспилотниками. Об этом сообщили вооруженные силы движения в своем Telegram-канале.

«Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18 баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками», — сказано в сообщении.

Хуситы назвали эту атаку «ответом на агрессию» со стороны Соединенных Штатов. Американские военные в ночь на воскресенье нанесли 47 ударов по Йемену, утверждают участники движения «Ансар Аллах». Они заявили, что намерены и дальше бить по военным кораблям США, а также блокировать проходы израильских судов в Красном и Аравийском морях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, число погибших в результате удара США и Великобритании по Йемену увеличилось. Север страны находится под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситы). Президент США Дональд Трамп распорядился начать против них военные действия. Причина такого решения — «кампания пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников», объяснил Трамп.