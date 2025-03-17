«Не сбивалась»: экс-солистка «Миража» подхватила вирус после концерта в Кремле

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 33 0

Певица Наталия Гулькина рассказала, что подхватила серьезный вирус

Таблетки не помогли: Гулькина подхватила вирус после концерта в Кремле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Певица пока не до конца оправилась от болезни.

После проведения большого концерта в Кремле певица Наталия Гулькина серьезно заболела. У артистки проявились симптомы ОРВИ: повышенная температура, болезненность горла и слабость. Здоровье исполнительницы все еще в нестабильном состоянии, о чем сообщает «МК».

«Температура 39 градусов держалась четыре дня. И никакие средства не помогали: она вообще не сбивалась», — рассказала Наталия.

После недомогания Гулькина направилась в больницу, где ей выписали лекарства. Однако назначенные таблетки не помогли, и температура продолжала держаться. Звезда была вынуждена обратиться к усиленным средствам.

«Я много всего пила. Антибиотики в итоге стала принимать. Потому что мне надо было уезжать на гастроли. Они помогли. Врачи сказали, что вирус какой-то. Все же обнимались и целовались на концерте», — пояснила она.

По словам исполнительницы, все вирусные последствия до сих пор не ушли и периодически напоминают о себе. Так, у Гулькиной по-прежнему кашель и вялое состояние.

Накануне эстрадная певица снова выступила в Кремле на концерте звезд 1990-х годов. По жизнерадостному настрою Наталии было сложно понять, что недавно она активно боролась с высокой температурой.

Ранее 5-tv.ru писал, что учитель дочери певицы Наталии Гулькиной оказался педофилом.

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