Роскомнадзор потребовал Telegram удалить запрещенные наборы стикеров

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 65 0

Роскомнадзор потребовал Telegram удалить стикеры с нацистской символикой

Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить запрещенные наборы стикеров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В случае, если мессенджер откажется, его могут оштрафовать на четыре миллиона рублей.

Роскомнадзор выдвинул Telegram требование — удалить два набора запрещенных стикеров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«На основании решения суда Роскомнадзор внес указанные интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации и направил в адрес владельца хостинга и интернет-ресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент», — сказано в сообщении.

В случае, если мессенджер откажется удалить запрещенный контент, его могут оштрафовать на четыре миллиона рублей.

Речь идет о «стикерах с нацистскими изображениями». Ранее их распространение запретил Зуевский районный суд Кировской области. К слову, ранее представители ведомства предупреждали граждан, что распространение запрещенных экстремистских материалов — в том числе стикеров в Telegram — может повлечь за собой штраф.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пользователи массово жалуются на сбои в работе Telegram. Больше всего проблем возникает в Москве и Подмосковье. В течение суток поступило более 20 тысяч обращений. В основном наблюдались неисправности на сайте и в приложении мессенджера. Также пользователи жаловались на трудности при получении уведомлений.

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