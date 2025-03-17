«Относятся как к игрушкам»: почему старых мер для владельцев собак недостаточно

Уголовную ответственность для владельцев домашних животных могут ввести в России. Речь о случаях, когда халатность заводчиков привела к гибели людей. Поправки в УК подразумевают лишение свободы на срок до трех лет, а также существенное увеличение штрафа — в десятки раз — за самовыгул собак.

Эксперты считают, что изменения давно назрели, так как в последнее время участились случаи нападения домашних животных на людей, в том числе с трагическим исходом. Тему продолжит корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

Ольга Щур просто шла по Индустриальному проспекту, когда ее укусила собака породы корги. Внезапно — без видимой причины. Пес был рядом с хозяйкой — на поводке, но без намордника:

«Почувствовала резкий укол в ногу. Я подняла штанину, а у меня — смотрю — кровь льется. Я поняла, что меня укусила эта собака, проходящая мимо. Я обернулась, окликнула женщину два раза».

Сначала владелица собаки, по словам Ольги, даже не обернулась. И пыталась скрыться в неизвестном направлении. Ольга догнала ее, но помощи и извинений так и не последовало. Обратилась в травмпункт. А после написала заявление в полицию. То же самое сделала и другая пострадавшая — Ольга Вахидова. Ее укусила соседская собака — прямо на лестничной клетке.

«У меня у самой большая собака — лабрадор. Мы гуляли, поднялись на второй этаж где-то полдесятого вечера — и вдруг врывается, открывается дверь, выбегает собачонка, она небольшая, типа таксы и кусает меня за голень. И убегает», — вспоминает Вахидова.

В Петербурге по правилам в общественных местах запрещено выгуливать собаку без поводка и намордника. За нарушение предусмотрен административный штраф. Грозит он и за выгул детьми без сопровождения взрослых. Также запрещено выходить на прогулку с животным в алкогольном или наркотическом опьянении. Но есть поправка — если высота собаки в холке больше сорока сантиметров.

У корги и такс в среднем — не более тридцати. А ведь укусить может даже самая маленькая и, казалось бы, безобидная собака.

«У собак свои понятия о личных границах. Свои ритуалы и способы общения между собой. И маленькие собаки кусают гораздо яростнее и гораздо чаще, чем крупные. Потому что к маленьким собакам относятся как к игрушкам и аксессуарам, забивая абсолютно на их воспитание. И забывая о том, что они тоже живые существа. И у них может быть плохое настроение, плохое самочувствие», — рассказала кинолог Варвара Кораблева.

И обычно это не психологические, не поведенческие особенности. Корень проблемы кроется в воспитании, считают зоопсихологи. С любой собакой нужно заниматься.

«Тем более, что люди часто заводят активных собак. И любая активность, когда не видят реализации, она может перерасти и в игровую агрессию, в обычную агрессию, и в защитную. Как вы водите машину — не надо ездить на красный свет, тоже самое, что собака должна быть на поводке. Это примерно равноценно», — пояснил зоопсихолог Мирослав Волков.

В Краснодарском крае владелец хаски пренебрег не только воспитанием. Несколько дней собаки выживали без еды и воды. Обуреваемые голодом они вырвались с участка и набросились на соседского ребенка. Буквально обглодали до неузнаваемости его лицо.

«У него нету лица реально нету. Его собаки съели: от глаз до нижней губы. Это мой ребенок, единственный сын, на которого я возлагал все надежды», — рассказал отец мальчика.

А в Ставрополе девятилетнюю девочку собаки, у которых тоже есть владелец, и вовсе загрызли насмерть.

Как отмечают в Роспотребнадзоре, нападения на людей участились. Только по итогам прошлого года за медицинской помощью обратились двести тридцать семь тысяч человек. И тех мер по усилению контроля за домашними и бездомными животными, которые есть сейчас, уже недостаточно.

Вся надежда на новый закон. Депутаты хотят ввести уголовную ответственность для владельцев, чьи питомцы стали причиной гибели людей.

«Если данный законопроект будет принят, то владельцам собак грозит уголовная отвественность с наказанием до трех лет лишения свободы. Если смерть человека наступила от бездомного животного, то ответственность понесет муниципальное образование в лице уполномоченного органа по контролю за бездомными животными», — пояснил юрист Павел Аринушкин.

Депутаты готовят еще один законопроект. Хотят внести поправки и в административный кодекс. Увеличить штраф за самовыгул собак до пятидесяти тысяч рублей. Сейчас он всего от полутора до трех для физических лиц.