Бурная деятельность: какие продукты могут вызвать брожение в животе

Если кроме дискомфорта человек ощущает боль, то нужно обратиться к врачу.

Сладкое может вызвать брожение в животе. Об этом изданию Газета.ру рассказал терапевт, специалист по ультразвуковой диагностике Сергей Исковских.

По словам эксперта, брожение в животе — это часто встречающееся явление. Оно сопровождается вздутием, урчанием, иногда болями. Вызвать подобную реакцию организма могут многие продукты, например, содержащие сахар. Это вещество образует идеальную среду для подобных процессов. Все потому, что сахар быстро перерабатывается из-за чего образуются газы.

Специалист также упомянул молочные продукты. Брожение может быть вызвано непереносимостью лактозы. А бобовые, например, горох и чечевица содержат сложные углеводы, которые в тонком кишечнике перевариваются не полностью. Это происходит уже в толстом кишечнике с выделением газов. Крестоцветные: капуста, брокколи тоже содержат сложный углевод — раффинозу, поэтому перевариваются также, как и бобовые.

Вызвать дискомфорт в животе могут и продукты с содержанием дрожжей, а также некоторые фрукты, уверяет медик.

В ряде случаев помочь могут препараты: лактазы или альфа-галактозидазы. Но если кроме дискомфорта наблюдаются и другие симптомы, то лучше обратиться к врачу.

«Если брожение сопровождается сильными болями, диареей, потерей веса или другими тревожными симптомами, обязательно проконсультируйтесь с терапевтом или гастроэнтерологом. Это может указывать на более серьезные заболевания, такие как синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз или непереносимость определенных продуктов», — заметил эксперт.

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