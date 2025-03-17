Курс доллара упал ниже 85 рублей

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

Американская валюта торгуется на таком уровне впервые с 11 марта.

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 85 рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Впервые с 11 марта 2025 года курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 85 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки «Финам».

Так, по состоянию на 10:31 по московскому времени стоимость американской валюты упала на 0,32%, до 84,98 рубля. Спустя время к 10:59 доллар ускорил снижение и находился на уровне 84,83 рубля (-0,49%). При этом курс евро, по данным на 10:59, составлял 92,289 рубля.

К слову, падение доллара началось активно в феврале. Эксперты связывают это со встречей российской и американской делегаций в Эр-Рияде 18 февраля. Россию на ней представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, США — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что эксперт по фондовому рынку Александр Шепелев предсказал курс доллара к лету.

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