Военнослужащие Таджикистана примут участие в параде Победы в Москве

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 26 0

Путин в очередной раз подчеркнул, что победа в ВОВ является общей.

Фото, видео: Юрий Смитюк/ТАСС; 5-tv.ru

Военные Таджикистана поучаствуют в торжественном параде Победы, приуроченном к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), в Москве 9 мая. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил республики [Таджикистан] будет участвовать в торжественном параде на Красной площади», — сказал он после подписания совместных документов с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Президент РФ отметил, что глава Таджикистана принял приглашение российской стороны и приедет в Москву на празднование 80-летия Победы 9 мая. Путин подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне — общая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин выразил надежду на поддержку народом Таджикистана добрых отношений с РФ. Об этом он заявил во время переговоров со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

Встреча прошла в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В ходе диалога главы государств обсуждают перспективы дальнейшего развития отношений, партнерства и союзничества.

Путин отметил, что Россия является одним из важных торгово-экономических партнеров республики. И отношения между сторонами продолжают развиваться. Также главы государств планируют подписать совместные документы, в том числе в сфере безопасности в рамках работы в ОДКБ.

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