«Бывают исключения»: почему невеста Гуфа не собирается рожать

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Избранница рэпера Гуфа не хочет воспитывать детей

«Детей я не люблю»: невеста Гуфа не собирается рожать

Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов

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При этом, по словам девушки, среди малышей бывают исключения.

Девушка рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) 26-летняя Разият Салахова в соцсетях рассказала, что не задумывается о том, чтобы обзавестись детьми. Возлюбленная исполнителя не хотела бы становиться мамой, а также не особо тепло относится к новорожденным.

«Никогда не питала к ним любви. Мне они не нравятся. Бывают исключения. Сэм уже не ребенок, он прикольный взрослый чел. Детей я не люблю», — пояснила свою позицию Разият.

При этом она подчеркнула, что находится в гармоничных отношениях с родственниками Долматова. У нее выстроилось уважительное общение с бывшей супругой Алексея Айзой, а также с их совместным с Гуфом сыном Сэмом. По словам Разият, мама исполнителя также с ней в прекрасных отношениях.

«Даже больше скажу, мы с ней подружки», — поделилась девушка.

Рэпер Гуф и Салахова состоят в отношениях примерно полтора года. К тому же Разият приняла предложение руки и сердца от артиста в прошлом году. Возлюбленная Долматова делилась, что они сразу понравились друг другу при знакомстве на Пхукете. Их свели общие друзья.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывшая жена Гуфа Юлия Королева рассказала, какой растет их общая дочь.

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