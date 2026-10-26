Гуф получил серьезную травму в поезде после концерта в Воронеже

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 45 0

Неужели музыканту прилетел бумеранг?

Какую травму Гуф получил в поезде — фото

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Рэпер Гуф получил серьезную травму в поезде

Рэпер Алексей Долматов, который больше известен под псевдонимом Гуф, получил серьезную травму в поезде после концерта в Воронеже. О том, что с ним случилось, музыкант рассказал на своей странице в соцсети.

«Только я умудрился упасть в поезде во сне с первой полки на собственный чемодан и сломать восьмое ребро», — написал артист.

Долматов также опубликовал на своей странице в соцсети фото рентгена, где показал травму.

Гуф сломал ребро. Фото: Instagram*/therealguf

Неприятный инцидент с Гуфом произошел после скандального концерта в Воронеже. Рэпер долго не выходил на сцену, и один из зрителей начал ругаться, обзывать музыканта и выкладывать в сеть оскорбительные посты.

В итоге Долматов попросил охрану вывести «неприятного типа». Когда концерт все же начался, музыкант извинился перед публикой за задержку и сказал, что причина этого — технические неточности. Команда настраивала звук. Из-за этого случая некоторые пользователи сети уверены, что артистку прилетел бумеранг.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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