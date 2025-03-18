После громкого провала курской операции Киев решил сменить главного тактика своих боевиков.

Вот выводы, которые делает Киев, оценивая ситуацию на фронте поражают даже генералов ВСУ. На Украине сегодня все обсуждают назначение нового главы Генерального штаба. Эту должность занял Андрей Гнатов.

Даже для большинства украинцев фамилия ничего не говорит, но среди военных Гнатов личность известная. Именно он в начале СВО переоделся в гражданскую одежду и сбежал из Мариуполя, бросив бригаду, командиром которой являлся. Это Гнатова с позором выгнали с должности командующего группировкой «Хортица», после того как российские войска освободили Великую Новоселку. И вот с таким послужным списком генерал теперь стал главным тактиком ВСУ.

Судя по всему в Киеве подводят итоги «блестящей курской операции». Она, как известно, достигла всех поставленных целей. Поэтому планировавшего ее генерала отправили на пенсию в группу генеральных инспекторов.

У Гнатова тоже хороший послужной список — СВО он начал с того, что переоделся в женскую гражданскую одежду и сбежал из Мариуполя, бросив бригаду, которой типа командовал. Последнее достижение — его «поперли» из командования оперативной группы «Хортица» после сдачи Великой Новоселовки.