Даже переговоры министров иностранных дел стран ЕС, которые сегодня начались в Брюсселе, подтверждают, что Старый Свет просто не успевает переформатироваться, да и не понимает, в какую сторону надо меняться. О том, как их испортил украинский вопрос — европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Еще одна провалившаяся попытка перехватить инициативу. Европа впервые не смогла согласовать военную помощь Украине. Пакет на 20 миллиардов евро — заблокирован Будапештом.

«Если бы мне пришлось кратко подытожить все, во что я был вовлечен за последние несколько часов здесь, я бы сказал, что присутствовал на крайне провоенной и проукраинской встрече, на которой слепо настаивали на продолжении войны и почти немедленном вступлении Украины в ЕС», — заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Личное поражение «королевы антироссийских санкций». Кая Каллас анонсирует еще одну встречу в надежде взять реванш, а заодно в упор не хочет замечать новую геополитическую реальность: если ЕС не зовут за стол переговоров, никаких переговоров вовсе нет.

«Сейчас это действительно челночная дипломатия, потому что нет стола для переговоров», — заявила зампредседателя Европейской комиссии Кая Каллас.

Но даже сами министры иностранных дел не слишком-то торопились садиться за стол, где председательствует Каллас. И специальный колокольчик не очень-то ей помог. Ускользающее от Брюсселя лидерство и нарастающий внутриевропейский раскол.

«США и Россия собираются вести переговоры. Результаты будут зависеть от этих двух главных действующих лиц. Европа абсолютно не является игроком в этой игре. Она просто будет использована», — указал французский обозреватель, бывший дипломат Лоран Мишелон.

Тем не менее, попытки сколотить независимую от США антироссийскую, а заодно уже и антитрамповскую коалицию, только усиливаются. Первый зарубежный визит нового премьера Канады — и сразу в европейские объятия. Сегодня в Париже, завтра в Лондоне — антироссийские нарративы прямо с порога Елисейского дворца. И это у них «миротворчеством» зовется.

«Франция и Канада — миротворческие державы, которые вместе сделают все возможное для достижения этой цели. Именно в этом духе мы будем поддерживать Украину и продолжать требовать от России четких обязательств», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

The Times раскрывает весьма коварные планы старых союзников относительно отправки контингентов: Великобритания готова разместить свои войска на Украине не на какой-то период, а уже на годы вперед — Стармер берет на себя бессрочное обязательство. И снова с формулировкой «для сдерживания России», пока, впрочем, раздумывая, можно ли будет открывать огонь по российским солдатам.

С каждым днем Европа все больше напоминает военный блок. Заряжены антироссийской риторикой и новоявленные члены НАТО. Теперь и они выпаливают: «Россия должна, Россия обязана».

«Уступки, на которые мы рассчитываем, должны исходить от России и ни от кого другого. Мы просто обязаны продолжать в том же духе, а именно укреплять Украину и ослаблять Россию с помощью совместно согласованных санкций», — считает министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

Мобилизация ресурсов под предлогом защиты от России. Выборы закончились, и Германия возвращается к прежнему — катастрофическому — курсу.

«Мы, наконец, выделяем еще три миллиарда евро на поддержку Украины в 2025 году. Это означает, что Германия продолжит предоставлять Украине семь миллиардов евро, как и в прошлом году», — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Более того, уже завтра в немецкую конституцию с большой вероятностью будут внесены исторические поправки, позволяющие и дальше только увеличивать расходы на оборону, подогревая военную гонку, и демонстрируя лишь собственную агрессию, тщательно замаскированную под заботу о мире и демократии.