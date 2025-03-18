Жители Краснодара сообщили о едком запахе гари в разных частях города

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 540 0

Точная причина пока не выяснена.

Запах гари распространился на территории Краснодара

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Накануне жители разных микрорайонов Краснодарского края почувствовали запах гари. От населения также поступали обращения к специалистам с просьбой прокомментировать ситуацию.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы города Краснодара точная причина резкого запаха, на который поступали жалобы, пока не выяснена, однако и очагов возгораний в самом городе службами не обнаружено.

«На текущий момент по сообщению диспетчера „01“ горений на открытой территории в МО г. Краснодар нет. Очаги возгорания есть в Теучежском районе Республики Адыгея», — говорится в сообщении ведомства.

По имеющимся данным, возникновение крупных очагов пожара вместе с нежелательной розой ветров на территории города могло стать фактором для возникновения масштабных зон задымления.

Уточняется, что воздействие резкого запаха гари может крайне негативно сказываться на здоровье людей, поэтому следует сократить время прибывания на открытом воздухе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в природные пожары охватили сразу несколько регионов России — Приморье, Ростовскую область и Краснодарский край.

-6° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
84.31
-1.26 90.84
-2.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

4:39
Бежал из Мариуполя в женском платье: что известно о новом главе Генштаба ВСУ
4:25
Стоимость золота обновила исторический рекорд
4:12
«Не дождетесь!» — Петросян прокомментировал слухи об отмене своих концертов
3:59
Алаудинов: почти вся Курская область освобождена
3:53
Через окно: в оккупированной Судже пенсионерам приходилось воровать лекарства
3:37
«Жду с нетерпением»: Трамп раскрыл подробности соглашения по Украине

Сейчас читают

«Мальчик для битья» ударил по авианосцу США: Трамп умиротворит Иран силой?
Трамп оценил, пойдет ли Россия на перемирие
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской