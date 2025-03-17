В огненном аду: природные пожары бушуют в нескольких регионах России

В Приморье их площадь — несколько тысяч гектаров.

Ситуация с природными пожарами стремительно обостряется. Только за последние сутки сразу несколько регионов оказались в огненном аду. В Приморье возле Уссурийска сухая трава вспыхнула, как порох — в итоге семь тысяч квадратных метров в огне. Пламя распространялось стремительно, а дым был настолько плотным, что практически невозможно было разглядеть соседние дома.

Тем не менее, спасателям удалось взять ситуацию под контроль. Еще один пожар произошел на трассе под Краснодаром. Люди жаловались на нулевую видимость и сильный запах гари.

Не лучше ситуация и в Ростовской области. На левом берегу Дона возникли несколько ландшафтных пожаров, а огонь подобрался вплотную к жилым домам. Пламя раздувает сильный ветер, небо затянуло густым дымом.