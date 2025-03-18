Прокуратура инициировала уголовное преследование писателя Акунина*

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 34 0

Литературовед был признан иноагентом за распространение ложной информации об армии РФ. В данный момент он переобъявлен в розыск в стране.

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование Акунина*

Фото: www.globallookpress.com/Pravda Komsomolskaya

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В отношении писателя Григория Чхартишвили, более известного под псевдонимом Борис Акунин*, прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование. Об этом сообщили в столичном органе.

Переводчика дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Однако, находясь за пределами России, Акунин продолжал с 11 января по 12 марта распространять информацию в интернете без специальной метки.

В ведомстве подчеркнули, что материалы направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании писателя по факту его уклонения от обязанностей иноагента. Министерство внутренних дел РФ переобъявило литературоведа в розыск.

В конце 2023 года в отношении Акунина возбудили уголовное дело после того, как его заподозрили в оправдании терроризма и распространении ложной информации о действиях российских солдат.

А в январе 2024 года Минюст внес Акунина в реестр иноагентов, а в феврале он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что писательница Татьяна Викентьева обвиняет Бориса Акунина в плагиате ее книг. Если экспертиза по авторским правам докажет факт воровства, судом будет проведен расчет прибыли писателя.

* — признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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Прокуратура инициировала уголовное преследование писателя Акунина*

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